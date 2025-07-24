Інтерфакс-Україна
Події
16:35 24.07.2025

Тема енергоефективності стане частиною шкільної програми з нового навчального року

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Тема енергоефективності стане частиною шкільної програми з нового навчального року
Фото: Pixabay

З нового навчального року тема енергоефективності стане частиною шкільної програми, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Учні 4–11 класів вивчатимуть, як раціонально користуватися ресурсами та бути більш енергоощадними в повсякденному житті. Щоб інтеграція теми була ефективною, Міністерство освіти і науки України в межах проєкту "Уроки енергоефективності" підготувало посібники, що допоможуть учителям зробити уроки цікавішими та змістовнішими для учнів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження, а пропонуватиме матеріали для відповідних тем чинних навчальних програм, щоб зробити їх ще більш актуальними.

Зокрема, таку інтеграцію рекомендовано для модельних програм: "Пізнаємо природу", STEM, "Довкілля", "Технології", "Природничі науки" тощо.

"Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження. Першим етапом для реалізації цієї ініціативи стало навчання для вчителів, у якому взяли участь понад 2 200 педагогів. Другий крок — розроблення посібників, що вже доступні для більшості класів. Завдяки цьому впровадження тематики енергоефективності буде більш комфортним для вчителів і змістовним та зрозумілим для учнів", - додали у відомстві.

 

Теги: #енергоефективність #школи #уроки

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