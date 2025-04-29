Уряд розширив моніторингові функції Держенергоефективності в сферах енергоменеджменту і енергоаудиту

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Кабінет Міністрів доповнив Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) функціями, відповідно до яких вказане відомство здійснює моніторинг і публікує на своєму вебсайті перелік органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в яких запроваджено систему енергетичного менеджменту.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі за результатами засідання Кабміну у вівторок, Держенергоефективності здійснює моніторинг та веде перелік суб’єктів господарювання, що отримали сертифікати систем енергетичного та/або екологічного менеджменту.

Окрім того, агентство веде та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті базу даних енергетичних аудиторів та здійснює незалежний моніторинг витягів і незалежну верифікацію із звітів з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту на платній основі. Ще однією із функцій відомства є оприлюднення та забезпечення доступу споживачів до інформації про порядок та особливості підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичного аудиту.

"Також передбачено, що Держенергоефективності створює та веде реєстр біометану, формує гарантію походження біометану (в тому числі скрапленого або стисненого), формує сертифікат походження біометану", - написав Мельничук.

Своєю чергою, агентство здійснює кваліфікацію когенераційних установок, надає гарантію походження електричної енергії, вироблену високоефективною когенераційною установкою, та веде електронний реєстр таких гарантій. Також Держенергоефективності здійснює моніторинг реалізації стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року.