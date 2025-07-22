Інтерфакс-Україна
Події
15:16 22.07.2025

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

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Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих
Фото: https://koda.gov.ua/

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник та голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин провели виїзну нараду з жителями військового містечка у Гостомелі Київської області, які чекають на відновлення своїх осель, та анонсували будівництво нових семиповерхових будинків замість зруйнованих, повідомляється на сайті обладміністрації у вівторок.

"Їхні будинки були знищені під час бойових дій у перші дні повномасштабного вторгнення. Люди мають повне право вимагати конкретики, термінів і рішень. Цього року восени плануємо розпочати будівництво", — сказав Калашник.

В обладміністрації відзначили, що замість 272 квартир у шістьох зруйнованих будинках буде зведено 360 нових у сучасних семиповерхових будівлях. Передбачено будівництво укриття подвійного призначення. Також у будинках буде поверх громадського користування із соціально-побутовими установами.

Теги: #будинки #гостомель #калашник #відновлення

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