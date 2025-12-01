Інтерфакс-Україна
16:33 01.12.2025

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабінет міністрів України поширив експериментальний проект щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Тепер уряд дозволив усім обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою — без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у понеділок.

За її словами, ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням.

Теги: #донецька_область #дніпропетровська_область #кабмін #водозабезпечення #свириденко

