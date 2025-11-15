Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

65-річний чоловік загинув у Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок атак російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в суботу вранці.

"Вогнем знищено нежитлову будівлю та авто. Пошкоджено приватне підприємство, житлові будинки, газогін і транспорт", - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі після ударів дронів виникли кілька пожеж, пошкоджено приватні підприємства.

"У Синельниківському районі ударів зазнали Роздорська й Покровська громади. Постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури та приватні оселі", - повідомили у відомстві, додавши, що підрозділи ДСНС ліквідували пожежі та надали допомогу постраждалим.