Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 47 представників енергетичної галузі та вручив десять орденів особисто.

"Сьогодні не День енергетика, але через те, що такі в нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, можна сказати, що кожного дня – День енергетика. Але це не свято сьогодні, це така робота, і я дуже хотів вас особисто привітати. Ви робите неймовірні речі", – наголосив глава держави, якого цитує пресслужба на сайті у вівторок.

Зеленський зауважив, що зараз кожна робота й кожна спеціальність працівників української енергетичної сфери дуже важливі. Президент наголосив, що українські енергетики зазнають поранень під час роботи та навіть віддають життя, заживлюючи Україну після ворожого терору. Наша країна завжди пам’ятатиме про їхні вчинки.

Зокрема, Зеленський вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня електрослюсарю "Чернігівобленерго" Артуру Оболенському, який попри обстріли ворожими БпЛА та поранення продовжив ліквідацію пошкоджень повітряних електроліній і надав допомогу пораненим колегам, і начальнику Сумської лінійної дільниці "Укренерго" Сергію Титаренку, завдяки якому вдалося забезпечити відновлення другого джерела живлення для Харківської та Донецької областей.

Ще вісьмох енергетиків, одного з яких посмертно, президент відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Зеленський передав нагороду дружині водія Чернігівської дільниці "Чернігівобленерго" Анатолія Савченка, який загинув 10 жовтня цього року внаслідок влучання ворожого БпЛА під час ліквідації аварійних пошкоджень на Чернігівщині.