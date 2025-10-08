Миколаївські енергетики отримали нову техніку від Данії

Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" отримало 4 спеціальні автівки від Королівства Данія у співпраці з UNOPS, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Ключі особисто отримали від міністра бізнесу, промисловості та фінансових справ Данії Мортена Бьодскова;) Крім того, раді були вітати у Миколаєві новопризначеного Посла Данії в Україні Томаса Лунд-Соренсена. Впевнений, що на нас чекає плідна робота", - написав Сєнкевич в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ця допомога особливо важлива напередодні опалювального сезону, адже триває активна підготовка до зими.