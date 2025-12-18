Паламар "Калина" звернувся до прем'єр-міністерки з вимогою вирішити питання щодо виплат за знищену або захоплену російську техніку нацгвардійцям

Заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії та один із командирів "Азова" Святослав Паламар заявив про дискримінацію нацгвардійців щодо виплат за знищену або захоплену російську техніку і звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою виправити ситуацію.

"Чому для всіх нас один і той самий смертельний фронт, але ставлення держави до захисників — різне? Чому Уряд демонструє зневажливе ставлення до військових НГУ? Чому воїни Збройних Сил України та Національної гвардії отримують різне визнання й різну винагороду за виконання одного й того самого обов’язку — захист України, за те, що вони щодня ризикують життям і помирають за українську націю?", - написав він у Фейсбуці у четвер, звертаючись до Свириденко.

За його словами, відповідна норма прямо передбачена законом, проте вже четвертий рік не застосовується до НГУ через бездіяльність Кабміну. Водночас військові ЗСУ такі винагороди отримують. "Калина" заявив, що це б'є по мотивації, бойовій ініціативі та моральному стану бійців, і додав, що проект постанови Кабміну вже підготовлений і чекає тільки на підпис прем'єра.

"Це не емоції. (…) Факт простий і ганебний: військовослужбовці Національної гвардії України не отримують грошових виплат за знищену або захоплену ворожу техніку, на відміну від побратимів зі Збройних Сил України", - наголосив Паламар.

"Станом на сьогодні виплата такої винагороди для бійців НГУ заблокована через бездіяльність Кабінету міністрів України, який мав затвердити порядок та розміри цих виплат. Формально закон існує, але Уряд уже четвертий рік повномасштабної війни не спромігся забезпечити його виконання по відношенню до Національної гвардії України", - наголосив він.

Йдеться про Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Стаття 9-2 цього закону прямо передбачає виплату винагороди за знищене або захоплене озброєння і техніку противника. Закон чітко встановлює діапазон сум — від 4 до 300 прожиткових мінімумів. "У 2025 році це становить від 12 112 грн до 908 400 грн. Але через відсутність рішення Кабінету міністрів ця норма для військовослужбовців Національної гвардії залишається не державною гарантією, а порожньою декларацією", - додав він.

"Премʼєр-міністре, це зона вашої прямої компетенції та відповідальності. Свою зону відповідальності ми знаємо і тримаємо її на фронті. Тому я вимагаю не підривати віру воїнів у державу, яку вони захищають власною кровʼю і життям. Знаходячись в одному окопі, воюючи пліч-о-пліч і разом ризикуючи життям, військовослужбовці НГУ мають отримувати додаткову винагороду за знищену ворожу техніку, так само як і наші побратими в ЗСУ", - звернувся він до очільниці уряду.

"За наявною у мене інформацією, проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів України давно підготовлений, погоджений у профільних міністерствах і перебуває на розгляді у премʼєр-міністра. Він чекає лише підпису. Вашого підпису. Чекатиму публічну відповідь Кабінету міністрів України. І нам потрібні не пояснення, чому "ні", а справедливе і негайне рішення, щоб було "так"", - наголосив Паламар.