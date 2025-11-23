"Укрзалізниця" отримала нову партію переважно української техніки для колійників і енергетиків

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/7540

"Укрзалізниця" отримала партію техніки для колійників і енергетиків у межах трирічної програми модернізації інфраструктурного господарства, що дозволить підвищити швидкість, безпеку та ефективність робіт із відновлення та утримання залізничної інфраструктури, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Майже п’ять років техніка для малої механізації не закуповувалась, а влітку цього року ми запустили централізовану системну трирічну програму оновлення інфраструктурного господарства. Це дало ефект – і в якості техніки, і в закупівельній ціні, а виробничі підрозділи вже бачать перші результати", – зазначив Кулеба.

За його словами, колійники вже отримали понад тисячу одиниць малої механізації – рейкорізи, рейкосвердлильні верстати, електрошпалопідбійки, гайковерти, кущорізи та інше обладнання, переважно українського виробництва, зокрема з Харкова та Дніпра. Також передано 20 нових хопер-дозаторів, виготовлених на власних потужностях УЗ, а до кінця року планується ще 30.

"Енергетики УЗ отримали новий телескопічний автопідйомник, який допоможе оперативно відновлювати високовольтні повітряні лінії після ворожих обстрілів. Також придбано трактори для очищення смуги відведення, що дасть змогу підвищити ефективність і безпеку робіт. Усе - українського виробництва. До кінця 2025 року УЗ поставить у свої підрозділи понад 1800 одиниць техніки малої механізації. У 2026-2028 роках заплановано закупівлю ще понад 9 500 одиниць. Це формує оновлену базу для колійного господарства на всій мережі", - інформує міністр у неділю.