Поблизу Костянтинівки підрозділ "Фенікс" знищив російський "Град", два танки та близько 50 окупантів

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" поблизу Костянтинівки на Донеччині знищили російську РСЗВ "Град", два танки і пів сотні загарбників, повідомила Держприкордонслужба.

"У напрямку Костянтинівки дуже результативно відпрацювали оператори БПЛА підрозділу "Фенікс". Прикордонники розбили росіянам два танки, "Град" та знищили близько 50 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Крім того, прикордонники успішно відпрацьовують по російській логістиці, що погіршує ситуацію для ворога.

Джерело: https://dpsu.gov.ua/uk/news/48919-video-prikordonniki-spalili-grad-okupantiv-na-donechchini-zapalyuyut-piloti-feniksa