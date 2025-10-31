05:46 31.10.2025
Поблизу Костянтинівки підрозділ "Фенікс" знищив російський "Град", два танки та близько 50 окупантів
Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" поблизу Костянтинівки на Донеччині знищили російську РСЗВ "Град", два танки і пів сотні загарбників, повідомила Держприкордонслужба.
"У напрямку Костянтинівки дуже результативно відпрацювали оператори БПЛА підрозділу "Фенікс". Прикордонники розбили росіянам два танки, "Град" та знищили близько 50 окупантів", - ідеться у повідомленні.
Крім того, прикордонники успішно відпрацьовують по російській логістиці, що погіршує ситуацію для ворога.
Джерело: https://dpsu.gov.ua/uk/news/48919-video-prikordonniki-spalili-grad-okupantiv-na-donechchini-zapalyuyut-piloti-feniksa