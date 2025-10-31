Інтерфакс-Україна
Події
05:46 31.10.2025

Поблизу Костянтинівки підрозділ "Фенікс" знищив російський "Град", два танки та близько 50 окупантів

1 хв читати

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" поблизу Костянтинівки на Донеччині знищили російську РСЗВ "Град", два танки і пів сотні загарбників, повідомила Держприкордонслужба.

"У напрямку Костянтинівки дуже результативно відпрацювали оператори БПЛА підрозділу "Фенікс". Прикордонники розбили росіянам два танки, "Град" та знищили близько 50 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Крім того, прикордонники успішно відпрацьовують по російській логістиці, що погіршує ситуацію для ворога.

Джерело: https://dpsu.gov.ua/uk/news/48919-video-prikordonniki-spalili-grad-okupantiv-na-donechchini-zapalyuyut-piloti-feniksa

Теги: #донецька #техніка #ворожа #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 30.10.2025
Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

10:36 29.10.2025
Ліквідовано підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, – ГУР МОУ

Ліквідовано підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, – ГУР МОУ

01:53 29.10.2025
У Костянтинівці збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував знімальну групу – 24 ОМБр

У Костянтинівці збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував знімальну групу – 24 ОМБр

13:24 27.10.2025
ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

00:19 26.10.2025
Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

Пожежі у Києві спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня ліквідовано - ДСНС

20:51 25.10.2025
Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

09:23 23.10.2025
Кабмін ліквідував 5 дорадчих органів уряду в сфері енергетики через втрату актуальності

Кабмін ліквідував 5 дорадчих органів уряду в сфері енергетики через втрату актуальності

08:56 23.10.2025
Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

16:15 22.10.2025
У Харкові ліквідовано пожежі, спричинені атакою ворожих БпЛА

У Харкові ліквідовано пожежі, спричинені атакою ворожих БпЛА

08:55 21.10.2025
Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

ОСТАННЄ

31 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

Сили оборонивідбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 114 боєзіткнень за добу - Генштаб

Уряд готує реформу профосвіти: прем'єрка обіцяє адаптацію системи до потреб часу та ринку

Ворог втратив 60 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Росія обстрілом у четвер пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції – МАГАТЕ

Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА