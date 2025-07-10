Інтерфакс-Україна
Події
17:53 10.07.2025

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

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Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

Норвегія виділяє $200 млн на "зелене" відновлення енергетичного сектору України у партнерстві з ПРООН та підтримку української енергетики, повідомило Міністерство енергетики України, зазначивши, що про стратегічне партнерство було оголошено на полях URC-2025 у Римі.

"Програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму $200 млн, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань внаслідок війни. Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм у четвер.

Теги: #енергетики #відставка #норвегія

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