19:52 09.12.2025

Понад 200 тис. осіб змушені були втекти через відновлення боїв на сході ДРК - ООН

Понад 200 тис. осіб були змушені покинути свої домівки після того, як минулого тижня на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) знову активізувалися бої між конголезькими військовими та угрупованням "Рух 23 березня" (М23), повідомляє у вівторок Bloomberg з посиланням на заяву ООН.

За даними ООН, через наступ М23 в провінції Південне Ківу тисячі людей втекли до Руанди і Бурунді.

За даними ООН, з 2 по 7 грудня в регіоні загинули щонайменше 74 людини, в основному мирні жителі, ще 83 людини отримали поранення. Надходила інформація про атаки на цивільні об'єкти, в тому числі на освітні установи.

4 грудня президент ДРК Фелікс Чісекеді і президент Руанди Поль Кагаме підписали у Вашингтоні угоду про мир. Цей документ надав остаточну форму угоді між ДРК і Руандою, укладеній у червні у Вашингтоні, про закінчення бойових дій на сході ДРК. Однак в М23 наполягали, що їм потрібна власна угода з Кіншасою про припинення бойових дій; після чого ДРК і M23 також уклали ряд домовленостей на переговорах у липні та жовтні.

Однак уже в понеділок Чісекеді заявив, що Руанда, яка, як вважається, підтримує М23, порушує мирні домовленості і завдає ударів по ДРК.

Черговий сплеск насильства в регіоні стався після того, як М23 на початку цього року перейшла в наступ на сході ДРК. Наприкінці січня 2025 року М23 захопила столицю провінції Північне Ківу - Гому, в лютому - адміністративний центр сусідньої провінції Південне Ківу - місто Букаву. За даними ООН, 4 тис. руандійських військових підтримували М23. У лютому лінія фронту стабілізувалася. Bloomberg зазначає, що загони M23 не демонструють готовності відійти з позицій у цих провінціях.

М23 діє з 2012 року, представляє інтереси етнічної меншини тутсі. До цієї народності належить нинішній президент Руанди Кагаме. У 1994 році очолюваний ним Руандійський патріотичний фронт зупинив геноцид руандійських тутсі з боку хуту, в ході якого, за різними оцінками, було вбито від 800 тис. до 1 млн осіб. Влада Руанди стверджує, що частина організаторів геноциду перебралася в ДРК, уклала союз з урядом і загрожує тутсі, які там проживають.

Влада ДРК заявляла, що Руанда використовує підконтрольні їй групи для захоплення і розробки мінеральних багатств ДРК, зокрема йдеться про колумбіт-танталіт (колтан, колумбо-танталіт) - матеріал, що використовується для виготовлення компонентів багатьох електронних пристроїв. В Африці, переважно на сході ДРК, знаходиться 80% розвіданих запасів цього мінералу.

