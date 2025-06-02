Інтерфакс-Україна
Події
17:26 02.06.2025

Deep State: РФ у травні окупувала 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 р.

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Deep State: РФ у травні окупувала 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 р.
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у травні окупували 449 кв км, що стало найвищим середньомісячним показником втрати територій Україною з початку 2025року, повідомляє аналітичний ресурс Deep State.

"У травні ворог окупував 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році. На жаль, у травні динаміка втрат територій перевищила межу до 200 км км за місяць, яка тривала з лютого", - йдеться у повідомленні Deep State у телеграм понеділок.

Зазначається, що найбільше втраченої території в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, де окуповано близько 200 кв км, а також наступальна операція РОВ на Сумщині, де станом на кінець місяця було втрачено щонайменше 110 кв км. "На ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат територій", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що помітні просування у ворога були в районі Багатиря та біля кордону з Дніпропетровщиною по 45-50 кв км у кожному. На лиманському відтинку ворог дещо призупинився і окупував лише 28 кв км, але під кінець місяця ситуація в районі Карпівки почала погіршуватися і бої там продовжуються", - .

"Фактично, на ці 5 ділянок припадає 95% всіх просувань ворога", - зазначили аналітики

Теги: #фронт #бої

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