Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Куп’янську (Харківська область) та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста, повідомляє пресслужба угруповання Обʼєднаних сил.

"Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях. Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можно було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", - йдеться у повідомленні.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов також наголосив на неправдивості заяв очільника Кремля.

"Повнісінька брехня. Втім, Путін лише повторює вчорашню заяву Герасимова. Іронічно, що вчора її розкритикували навіть Z-блогери. Ще один випадок, коли реальність не відповідає російській юридичній системі, бо тепер за реальні заяви з місць подій в них можна буде сісти за дискредитацію ЗС РФ", - заявив Трегубов.

Раніше у середу Володимир Путін заявив, що збройні сили Росії готові пустити до нібито "зон оточення" Збройних сил України представників ЗМІ, зокрема українських та зарубіжних. Він стверджує, що українських військових заблоковано у двох місцях - у Куп'янську та Покровську.