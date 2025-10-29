Інтерфакс-Україна
03:34 29.10.2025

Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда, на покровському напрямку тривають вуличні бої – речник угрупування "Схід"

Російські війська просунулися до околиць Мирнограда на покровському напрямку, там тривають інтенсивні вуличні бої, повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал.

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", – сказав Шаповал в ефірі телемарафону.

За його словами, українські сили оборони продовжують утримувати позиції й активно зміцнюють оборонні лінії у межах міста. Водночас ситуація ускладнюється характером боїв – щільна міська забудова не дозволяє ефективно застосовувати окремі типи озброєння.

Шаповал підкреслив, що оборонці діють у складних умовах, оскільки противник використовує комплексну тактику – від масованих артобстрілів до штурмів малими піхотними групами за підтримки бронетехніки.

Мирноград, розташований за кілька кілометрів від Покровська, залишається одним із ключових населених пунктів у цій ділянці фронту, і бої за контроль над ним можуть визначити подальший розвиток подій на покровському напрямку.

Теги: #фронт #бої #мирноград

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

ОСТАННЄ

Свириденко відзвітувала Зеленському про результати перших 100 днів роботи уряду

У Костянтинівці збили ворожий FPV-дрон над церквою, який атакував знімальну групу – 24 ОМБр

ЦВК зареєструвала Слинька нардепом від "Слуги народу"

У Чугуєві зафіксовано 6 влучань російських БпЛА, почалася пожежа

Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

