Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда, на покровському напрямку тривають вуличні бої – речник угрупування "Схід"

Російські війська просунулися до околиць Мирнограда на покровському напрямку, там тривають інтенсивні вуличні бої, повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал.

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", – сказав Шаповал в ефірі телемарафону.

За його словами, українські сили оборони продовжують утримувати позиції й активно зміцнюють оборонні лінії у межах міста. Водночас ситуація ускладнюється характером боїв – щільна міська забудова не дозволяє ефективно застосовувати окремі типи озброєння.

Шаповал підкреслив, що оборонці діють у складних умовах, оскільки противник використовує комплексну тактику – від масованих артобстрілів до штурмів малими піхотними групами за підтримки бронетехніки.

Мирноград, розташований за кілька кілометрів від Покровська, залишається одним із ключових населених пунктів у цій ділянці фронту, і бої за контроль над ним можуть визначити подальший розвиток подій на покровському напрямку.