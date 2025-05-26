Інтерфакс-Україна
Події
17:35 26.05.2025

Середньодобові показники ворожих атак з березня виросли на 41% - DeepState

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Середньодобові показники ворожих атак з березня виросли на 41% - DeepState
Фото: 152 ОЄБр

Російські окупаційні війська намагаються зберегти темпи наступальних дій на всій лінії фронту – середньодобові показники атак з березня виросли на 41%, кількість атак в останні два дні перевищила 200 на добу, повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Зазначається, що останні дані Генштабу Збройних сил України по штурмових діях противника свідчать про те, що окупанти намагаються зберегти темпи наступу. "23 і 24 травня кількість атак перевалювала за 200 разів", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграмі у понеділок.

"Найважчим відтинком залишається покровський, де атак найбільше Саме там ворог намагається розвинути успіх у напрямку Добропілля і перекидає великі сили для цього. Значна активність зберігається на курському, новопавлівському, лиманському та торецькому відтинках", -фіксують у DeepState. Зазначається, що на фоні всього ситуація у придніпровському, гуляйпільському та оріхівському відтинках взагалі виглядає тихою.

"Динаміка атак демонструє, що ворог фактично не припиняє наступальну кампанію, змушуючи Сили оборони завжди бути у тонусі постійних атак, що ускладнює багато інших армійських процесів. В 2025 році окупанти дали частині свого особового складу відпочити і накопичитися у лютому, а з березня і по зараз середньодобові показники атак виросли на 41%", - повідомляють у DeepState

Теги: #фронт #бої

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