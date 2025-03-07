Події

12:29 07.03.2025

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

1 хв читати
Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Ворог намагається рухатися в бік траси від Юнаківки (Сумська обл.) до Суджі (Курська обл., РФ), бої продовжуються, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині", - написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.

Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам.

Теги: #бої #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 28.02.2025
Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

13:03 28.02.2025
Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

07:48 25.02.2025
Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені

Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені

17:14 20.02.2025
Генштаб ЗСУ: В Курській області з початку доби зафіксовано 14 боїв, ЗСУ відбивають три атаки

Генштаб ЗСУ: В Курській області з початку доби зафіксовано 14 боїв, ЗСУ відбивають три атаки

10:02 14.02.2025
Четверо людей дістали поранення на Сумщині за ніч внаслідок ворожих атак

Четверо людей дістали поранення на Сумщині за ніч внаслідок ворожих атак

09:52 13.02.2025
Армія РФ вдарила безпілотниками по житловому сектору в Сумах

Армія РФ вдарила безпілотниками по житловому сектору в Сумах

08:27 13.02.2025
Армія РФ здійснила удар безпілотниками по житловому сектору у Сумах

Армія РФ здійснила удар безпілотниками по житловому сектору у Сумах

17:25 11.02.2025
Двоє цивільних загинуло внаслідок ворожого авіаудару на Сумщині

Двоє цивільних загинуло внаслідок ворожого авіаудару на Сумщині

00:26 09.02.2025
Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

18:41 07.02.2025
Бої в Торецьку на Донеччині тривають у міській забудові - ОСУВ “Хортиця”

Бої в Торецьку на Донеччині тривають у міській забудові - ОСУВ “Хортиця”

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

За ніч збито 134 повітряні цілі

РФ пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

РФ здійснила вже 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу"

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Арсена Макарчука головою Держстату

Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах

Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

Суха сонячна погода збережеться в Україні 8 березня, 13-18° тепла, на Прикарпатті – до 21°

Ворожа "Молнія" вдарила по цивільному підприємству в Харкові

Атаковані РФ об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області зупинили роботу через пошкодження

Зеленський відвідає ПАР у квітні – ЗМІ

Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

На Дніпропетровщині поліцейські знешкодили організацію наркоторговців "Біле братерство"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА