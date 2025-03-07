Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Ворог намагається рухатися в бік траси від Юнаківки (Сумська обл.) до Суджі (Курська обл., РФ), бої продовжуються, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині", - написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.

Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам.