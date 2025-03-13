У Курській області з початку доби було 9 боєзіткнень, ворог завдав 18 авіаударів – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники відбили п’ять атак російських військ з початку доби станом на 16:00 четверга, ще чотири боєзіткнення тривають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Крім того, ворог 18 разів завдавав авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомб, та здійснив 106 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На всіх фронтах з початку доби ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони, найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках, де було 32 та 11 боєзітнень відповідно, з яких сім та три відповідно тривають дотепер, решта відбиті.

Авіація противника завдала авіаударів КАБами по Покровську, а також по багатьох населених пунктах на гуляйпільському та оріхівському напрямках в Запорізькій област, зокрема по Гуляйполю.