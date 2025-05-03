Ще на 10 напрямках тривають бої, з початку доби на фронті 180 боєзіткнень - Генштаб

З початку доби відбулося 180 бойових зіткнень на фронті, на 10 напрямках тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 98 керованих бомб, 1132 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - сказано у вечірньому зведенні.

Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

Українські війська відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні чотири рази штурмували позиції українських оборонців в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря. Дев’ять боєзіткнень наразі триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка. Ворог зазнає значних втрат.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Новоданилівки та Кам’янського. Авіаудару зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався наблизитись до позицій українських захисників, отримав відсіч.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 23 атаки загарбницької армії. Противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому сім КАБ, також здійснив 233 обстріли, з яких 10 – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04xZzNmBw5vWJY4E6w7a6a1bzrBwn28W9HnvWLGoL9tYQ6JVkDgL7oZaw88VPYHLNl