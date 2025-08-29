Інтерфакс-Україна
11:50 29.08.2025

Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

Мешканці Києва приблизно порівну розділились в оцінці діяльності фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" у Верховній Раді, але ці оцінки найвищі в рейтингу оцінок діяльності всіх фракцій і груп українського парламенту, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в столиці з 25 липня по 3 серпня.

Зокрема, 47% киян вважають діяльність фракції "Євросолідарність" корисною для країни і 44% некорисною. Діяльність фракції "Голос" вважають корисною і некорисною 41% і 45% жителів української столиці відповідно.

Водночас діяльність фракції партії "Слуга народу" 69% опитаних вважають некорисною для України, тоді як корисною – 26%, "Батьківщини" – 77% і 15% відповідно, груп на основі забороненої "Опозиційної платформи – За життя" – 85% і 6% відповідно.

Загалом 71% серед усіх мешканців Києва діяльність принаймні однієї фракції в парламенті вважають корисною для країни.

"Більшість мешканців столиці бачать у парламенті сили, як дійсно здійснюють корисну діяльність для країни і це є одним із запобіжників повного розчарування в цій інституції. Подібну ситуацію ми спостерігали і на національному рівні. Українці часто критикують Верховну Раду і ця інституція традиційно характеризується невисокою довірою серед населення. При цьому переважна більшість українців (74%) вважають, що в Україні має бути впливовий парламент", - відзначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося серед 804 мешканців Києва старше 18 років методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,6% для показників близьких до 50% та 2% для показників близьких до 5%. За умов війни до неї додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність, відзначають в КМІС.

