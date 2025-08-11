Інтерфакс-Україна
17:20 11.08.2025

Заступниця голови фракції "Голос": Перемовини Трампа і Путіна без участі України — загроза для світу

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Вирішення долі України без її участі матиме негативні наслідки для Європи та світу, вважає заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Вони (перемовини - ІФ-У) без України і Європи, що абсолютно неприйнятно.

Якщо доля України буде вирішуватися без України та без погодження та волі українського народу це не буде сприйнято в Україні та матиме серйозні негативні довгострокові наслідки для всієї Європи й світу", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок

Вона зазначила, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля на Алясці легітимізує Путіна, бо здається, "він отримав пряме запрошення від президента США вперше за 20 років".

"Я особисто не очікую нічого гарного від цієї зустрічі. путін обіграє Трампа і виторгує Україну в обмін на Арктику, яка набагато цікавіша і потрібніша Трампу, ніж Україна", - наголосила Сірко.

