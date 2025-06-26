Заступниця голови фракції "Голос" про саміт НАТО: Все пройшло не так погано, як могло б

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Очікувати від саміту НАТО якихось див не варто було, але все пройшло не так погано, як могло, вважає заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Все пройшло не так погано, як могло. Основна мета цієї зустрічі була погодити 5% військових витрат для Європи, що і було зроблено. Україна не була там в порядку денному - ні щодо запрошення, ні щодо членства. Тому очікувати якихось див не вартувало", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Серед позитивів саміту НАТО Сірко відзначила визнання Росії найбільшою загрозою для євроатлантичної безпеки, підтримку України - як політичну, так і фінансову, а також "зустріч без скандалу" президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.