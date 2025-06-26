Інтерфакс-Україна
Політика
15:28 26.06.2025

Заступниця голови фракції "Голос" про саміт НАТО: Все пройшло не так погано, як могло б

1 хв читати
Заступниця голови фракції "Голос" про саміт НАТО: Все пройшло не так погано, як могло б
Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Очікувати від саміту НАТО якихось див не варто було, але все пройшло не так погано, як могло, вважає заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Все пройшло не так погано, як могло. Основна мета цієї зустрічі була погодити 5% військових витрат для Європи, що і було зроблено. Україна не була там в порядку денному - ні щодо запрошення, ні щодо членства. Тому очікувати якихось див не вартувало", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Серед позитивів саміту НАТО Сірко відзначила визнання Росії найбільшою загрозою для євроатлантичної безпеки, підтримку України - як політичну, так і фінансову, а також "зустріч без скандалу" президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Теги: #саміт_нато #сірко_юлія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 26.06.2025
Саміт НАТО став проривом після року невизначеностей - заступник голови фракції "Батьківщина"

Саміт НАТО став проривом після року невизначеностей - заступник голови фракції "Батьківщина"

19:02 25.06.2025
Макрон вважає ненормальністю торговельну війну між членами Північноатлантичного альянсу

Макрон вважає ненормальністю торговельну війну між членами Північноатлантичного альянсу

17:51 25.06.2025
Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

17:44 25.06.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним

Трамп анонсував розмову з Путіним

17:41 25.06.2025
Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

17:38 25.06.2025
Трамп про війну РФ проти України: сподіваємося, ми вирішимо цe

Трамп про війну РФ проти України: сподіваємося, ми вирішимо цe

17:06 25.06.2025
Трамп проводить пресконференцію за результатами зустрічей на полях саміту НАТО

Трамп проводить пресконференцію за результатами зустрічей на полях саміту НАТО

17:04 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

16:54 25.06.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Трампа

Завершилася зустріч Зеленського та Трампа

16:28 25.06.2025
Розпочалася зустріч Зеленського та Трампа - Никифоров

Розпочалася зустріч Зеленського та Трампа - Никифоров

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

ОСТАННЄ

Політика не повинна переважати і спричиняти хаос в управлінні містом - Кличко на нараді у КМДА

В Орбана оголосили результати т.зв. референдуму щодо України в ЄС

Орбан: Угорщина заперечує членство України в ЄС через війну

Кислиця: В Москві усвідомлюють, що відповідальність неминуча

Мерц закликає США запровадити нові санкції проти РФ

Зеленський обговорив з лідерами держав Е5 і Рютте зміцнення української ППО

Зеленський обговорив із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії збільшення військової підтримки України

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Рубіо вважає можливим розгляд санкцій проти Росії Сенатом тільки після ухвалення закону про бюджет - ЗМІ

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА