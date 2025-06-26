Інтерфакс-Україна
Події
13:04 26.06.2025

Саміт НАТО став проривом після року невизначеностей - заступник голови фракції "Батьківщина"

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Саміт НАТО став проривом після року невизначеностей - заступник голови фракції "Батьківщина"

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що саміт Північноатлантичного альянсу став проривом після року невизначеностей, коли було незрозуміло як НАТО далі існуватиме.

"Я вважаю, що це фактично реальний прорив після року невизначеностей, коли абсолютно незрозумілою була і сама структура НАТО, і як НАТО далі буде працювати як оборонний союз, яка позиція буде Сполучених Штатів. І на останньому саміті НАТО в Гаазі ми отримали відповіді практично на всі запитання", - сказав Соболєв агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

На думку народного депутата, головне, що НАТО зберігає ключовий блок країн, які протистоятимуть майбутній російській агресії, і це зафіксовано в документах НАТО, "де Росія визначена довгостроковою загрозою на рівні з тероризмом".

За словами Соболєва, дуже суттєвим наслідком саміту є те, що НАТО перестає бути клубом за інтересами, яким воно було досить довго - майже ціле десятиліття, і перетворюється на потужний військо-політичний блок за рахунок серйозного фінансування, яке буде збільшено мінімум у два рази.

"Саміт підтвердив, що Сполучені Штати Америки залишаються в структурі НАТО як ключова країна, яка готова не просто надавати військові технології, продавати зброю, яка є найкращою у світі, але і фактично бути лідером серед країн НАТО", - зазначив Соболєв.

Заступник голови фракції акцентував на три ключові моменти, які стосуються України.

"Про один я сказав: Росія є довгостроковою загрозою для НАТО на рівні з тероризмом. Другий принциповий момент - далі підтверджено поступ України до повноцінного членства в НАТО. Ви пам'ятаєте, які були дискусії навколо цього? І як змінилась докорінно позиція Сполучених Штатів, адміністрації, особисто самого Трампа, який підтримав це. Дуже важливо, що резолюція була ухвалена одноголосно, включаючи країну, яка напередодні не бачила ні загрози Росії, яка заявляла, що буде блокувати майбутній вступ України в НАТО і в Європейський Союз. Я маю на увазі Угорщину. Тут ситуація докорінно змінилася і фактично Угорщина змушена була так само проголосувати, підтримавши чітку позицію Сполучених Штатів і інших країн-членів НАТО", - наголосив Соболєв.

На його думку, ще одним вагомим рішенням саміту стало погодження США на можливість спрямування частини зростаючого фінансування НАТО безпосередньо на підтримку України.

Народний депутат підкреслив, що саміт НАТО повністю виправдав усі найкращі сподівання України, включаючи, достатньо успішну зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що все це разом свідчить про те, що цей саміт реально став історичним і для України, і для самого НАТО. А якщо до цього ще додати, буквально через пару годин після саміту неймовірно успішний візит Зеленського в Раду Європи, де була підписана угода щодо створення міжнародного Спеціального трибуналу для засудження злочину агресії Росії проти України та виступ Зеленського в ПАРЄ - це дуже приємне завершення цього неймовірного дня для України і, здається, для всієї демократичної спільноти", - підсумував Соболєв.

Теги: #соболєв #саміт_нато

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