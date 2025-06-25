Інтерфакс-Україна
Політика
17:38 25.06.2025

Трамп про війну РФ проти України: сподіваємося, ми вирішимо цe

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Трамп про війну РФ проти України: сподіваємося, ми вирішимо цe
Фото: Суспільне мовлення

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що війна між Росією та Україною "буде вирішена".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Трамп проводить пресконференції на полях саміту НАТО.

"...Активізація Європи, щоб взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією та Україною. Сподіваємося, ми вирішимо це", - сказав він.

За словами американського лідера, "минулого тижня вони втратили 7000 солдатів, переважно солдатів".

Але вони також зазнають ударів у Києві. Вони також зазнають ударів у деяких містах.

"А це означає життя. Життя зникає також у містах і селищах. Цього ніколи не мало б статися, ніколи б не сталося, якби я був президентом", - додав Трамп.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

Теги: #саміт_нато #трамп #пресконференція

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