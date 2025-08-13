Інтерфакс-Україна
Події
17:41 13.08.2025

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

1 хв читати
Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові питання щодо територіальної цінності неможливо вирішити без України, заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом пресконференції в Берліні в середу, відповідаючи на питання про "історичність" запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю та про готовність вести розмови про контроль над певними територіями.

"Мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім від результату і настрою. Зараз настрій у нас абсолютно об'єднаний і від був зараз дуже позитивним… Цей настрій – це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моменту, я не хотів би зараз таких дуже гучних слів – давайте дочекаємось результату. В будь-якому випадку, ключові питання… щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінців все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і, до речі, всі це також підтримують", - сказав Зеленський.

Теги: #аляска #зустріч #зеленський #пресконференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 13.08.2025
Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

17:33 13.08.2025
Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

17:27 13.08.2025
Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

16:43 13.08.2025
Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

Україна вирішує своє майбутнє і повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем’єр Нідерландів про розмову з британським колегою

15:59 13.08.2025
Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

15:48 13.08.2025
Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

13:42 13.08.2025
Зеленський прибув з візитом до Берліна

Зеленський прибув з візитом до Берліна

11:18 13.08.2025
Зеленський провів більше 30 розмов та консультацій із партнерами: немає жодної ознаки, що РФ готується до завершення війни

Зеленський провів більше 30 розмов та консультацій із партнерами: немає жодної ознаки, що РФ готується до завершення війни

10:06 13.08.2025
Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

09:58 13.08.2025
Зеленський та європейські лідери поговорять із Трампом напередодні саміту з Путіним – ЗМІ

Зеленський та європейські лідери поговорять із Трампом напередодні саміту з Путіним – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

ОСТАННЄ

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Більшу вигоду для РФ від мирної угоди Трампа-Путіна очікують 50% британців, для України – 5% - YouGov

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА