Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові питання щодо територіальної цінності неможливо вирішити без України, заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом пресконференції в Берліні в середу, відповідаючи на питання про "історичність" запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю та про готовність вести розмови про контроль над певними територіями.

"Мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім від результату і настрою. Зараз настрій у нас абсолютно об'єднаний і від був зараз дуже позитивним… Цей настрій – це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моменту, я не хотів би зараз таких дуже гучних слів – давайте дочекаємось результату. В будь-якому випадку, ключові питання… щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінців все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і, до речі, всі це також підтримують", - сказав Зеленський.