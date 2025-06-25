Макрон вважає ненормальністю торговельну війну між членами Північноатлантичного альянсу

Президент Франції Емманюель Макрон висловив побажання, щоб переговори про мита між Євросоюзом і США завершилися швидше, і висловив здивування торговельною війною між союзниками по НАТО при планах підвищення оборонних інвестицій.

"Не можна, будучи союзниками, заявляти, що потрібно витрачати більше (на оборону - ІФ), і вести між собою торговельну війну. Це ненормальність", - сказав Макрон у середу після саміту НАТО в Гаазі.

Його виступ транслювали французькі ЗМІ.

Президент закликав до "торгового миру і зниження наявних тарифних бар'єрів, які були посилені". Макрон додав, що настав час дійти до укладення угоди ЄС зі США щодо митних тарифів.