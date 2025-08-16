Інтерфакс-Україна
18:28 16.08.2025

Інформації про зустріч Трампа та Путіна недостатньо для висновків - заступник голови фракції "Батьківщина"

Інформації про зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці недостатньо для висновків, вважає заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"На жаль, про результати зустрічі нікому не відомо, крім хіба що Трампа та Путіна. Щоб робити висновки щодо цієї зустрічі, не вистачає відповідей на запитання: в чому суть пропозицій Путіна стосовно України і як особисто ставиться Трамп до цих пропозицій", - сказав Соболєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

За словами Соболєва, поки що відомо лише про загальні фрази, які суперечать одна одній.

"Напередодні переговорів: ми не будемо обговорювати Україну без України, і ніякі територіальні питання підніматися не будуть. За результатами зустрічі - фрази, які, на жаль, можна по-різному тлумачити", - зазначив народний депутат.

Він підкреслив, що навіть після телефонних розмов Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, з керівництвом європейських структур, з лідерами найбільших європейських країн, не стало зрозумілим, про що йшлося на зустрічі на Алясці.

"Без об'єктивної інформації, на жаль, це гадання на кавовій гущі. Цим ми і займалися останні місяці, сподіваючись то на 8 серпня… Перед цим теж сподівалися... Тепер уже остання зустріч, яку всі чекали", - зазначив Соболєв.

Народний депутат наголосив на неприємному зовнішньому факторі візиту Путіна на Аляску, коли так тепло зустріли міжнародного злочинця, на руках якого кров тисяч загиблих українців, а також росіян.

