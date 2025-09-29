Нардеп Соболєв: Тили України залишаються сильними - Молдова не відступила від європейського вибору

Молдова не зрадила європейському вибору і тили України залишаються сильними, вважає заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Ці результати є унікальними для України. Тили залишаються сильними, тили залишаються вірними принципам підтримки українського," - сказав Соболєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

На думку народного депутата, результати парламентських виборів у Молдові приємне здивували демократичні прогресивні сили Європи та світу.

"Результат, який отримала правляча коаліція на чолі з президенткою Майєю Санду ще раз підтвердив, що правда завжди переможе", - зазначив Соболєв.

За словами народного депутата, тим більш приємно, що в Молдові доля країни вирішується тими, "хто зміг виїхати за кордон у пошуках кращого життя, у пошуках роботи, але ці люди не втратили віру і далі вірять у європейське майбутнє своєї країни".