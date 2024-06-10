Події

14:14 10.06.2024

Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

2 хв читати
Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

Європейський парламент після виборів, що відбулися, може посилити підтримку України, прогнозує перший заступник голови постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Сергій Соболєв (фракція "Батьківщина").

"Європейський парламент і всі його структури зберігають дуже серйозну підтримку України. Це ми, я думаю, побачимо вже на перших засіданнях. І я вважаю, що та підтримка України, яка була, вона буде ще більше посилена", - сказав Соболєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Соболєв відзначив успіх на виборах Європейської народної партії (EPP), що дасть можливість сформувати в Європарламенті найбільшу фракцію.

"Якщо проаналізувати нинішні вибори до Європейського парламенту, то найбільший успіх у Європейської народної партії, братніх партій. Причому, це успіх практично у всіх країнах Європейського Союзу. Фактично це буде найбільша фракція - майже 190 місць", - зазначив народний депутат, наголосивши, що про точнішу кількість місць у фракції можна буде говорити після остаточних результатів голосування.

За словами Соболєва, успіх EPP "дає змогу стверджувати, що Європейська народна партія залишається домінуючою силою в Європейському Союзі та на європейському континенті".

Він вважає, що "друге місце у соціалістів і соціал-демократів дає змогу створити центристську коаліцію" в Європарламенті.

"А якщо до цього ще додати фактичний провал крайніх правих партій і крайніх лівих партій, то я думаю, що ми отримаємо Європейський парламент, а відповідно і Європейську комісію, всі органи управління досить проукраїнськими, які будуть протистояти російській агресії на рівні Європейського парламенту і його структур. Я оптимістично налаштований. Давайте дочекаємося самих виборів і голови Європарламенту, і виконавчих структур Європарламенту. Але я переконаний, що це дасть нам досить серйозну підтримку на тлі тих невтішних прогнозів, які давали ще буквально місяць тому щодо неможливості створити проукраїнську коаліцію", - наголосив Соболєв.

На думку народного депутата, вибори до Європарламенту показали, що традиційні партії знову відновлюють свої впливи.

При цьому Соболєв відзначив програшний результат на виборах до Європарламенту партії Еммануеля Макрона (президента Франції - ІФ-У), що призвело до розпуску Національних зборів і призначення дострокових парламентських виборів.

"На жаль, це та країна, де крайня права сила представлена і становитиме загрозу в рамках більше усе-таки національних виборів, тому що вони (її представники - ІФ-У) розчинені на рівні Європарламенту", - наголосив Соболєв.

Народний депутат також звернув увагу на найнижчий результат на виборах партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана фактично за всю історію існування "Фідес".

"Це свідчить про те, що в Угорщині розпочинається здоровий процес очищення влади... І тут я ще додав би фактично успіх опозиції в Словаччині, яка могла завоювати перше місце на виборах до Європейського парламенту", - сказав Соболєв.

Теги: #соболєв #європарламент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 10.06.2024
На виборах до Європарламенту в Німеччині переміг блок правоцентристських партій ХДС/ХСС - ЗМІ

На виборах до Європарламенту в Німеччині переміг блок правоцентристських партій ХДС/ХСС - ЗМІ

11:52 10.06.2024
Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

07:04 10.06.2024
Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

07:02 10.06.2024
Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

19:56 09.05.2024
Шмигаль обговорив із Мецолою конфіскацію активів РФ та євроінтеграцію України

Шмигаль обговорив із Мецолою конфіскацію активів РФ та євроінтеграцію України

18:47 09.05.2024
Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

15:59 09.05.2024
Позиція Європарламенту буде значущою для оборонної підтримки України - Зеленський

Позиція Європарламенту буде значущою для оборонної підтримки України - Зеленський

12:53 02.05.2024
Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами до Європарламенту - Стефанішина

Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами до Європарламенту - Стефанішина

06:31 29.04.2024
Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

13:12 27.04.2024
Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

ОСТАННЄ

Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

Вивішений у Рижівці Сумської області прапор окупантів був замінований - Генштаб ЗСУ

Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

Мешканець Львівської області загинув унаслідок наїзду потяга - поліція

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

Будинок із фільму "Сам удома" знайшов покупця за тиждень за ціною в $5,25 млн

Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на держслужбі на рівні ухвалення рішень до 2027 року - голова НАДС Алюшина

СБУ затримала 19-річного одесита, який готував ворожі удари по військових вишах і лікарнях у Житомирі й Одесі

Стефанчук візьме участь у саміті голів парламентів Польщі та країн Балтії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА