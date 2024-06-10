Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

Європейський парламент після виборів, що відбулися, може посилити підтримку України, прогнозує перший заступник голови постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Сергій Соболєв (фракція "Батьківщина").

"Європейський парламент і всі його структури зберігають дуже серйозну підтримку України. Це ми, я думаю, побачимо вже на перших засіданнях. І я вважаю, що та підтримка України, яка була, вона буде ще більше посилена", - сказав Соболєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Соболєв відзначив успіх на виборах Європейської народної партії (EPP), що дасть можливість сформувати в Європарламенті найбільшу фракцію.

"Якщо проаналізувати нинішні вибори до Європейського парламенту, то найбільший успіх у Європейської народної партії, братніх партій. Причому, це успіх практично у всіх країнах Європейського Союзу. Фактично це буде найбільша фракція - майже 190 місць", - зазначив народний депутат, наголосивши, що про точнішу кількість місць у фракції можна буде говорити після остаточних результатів голосування.

За словами Соболєва, успіх EPP "дає змогу стверджувати, що Європейська народна партія залишається домінуючою силою в Європейському Союзі та на європейському континенті".

Він вважає, що "друге місце у соціалістів і соціал-демократів дає змогу створити центристську коаліцію" в Європарламенті.

"А якщо до цього ще додати фактичний провал крайніх правих партій і крайніх лівих партій, то я думаю, що ми отримаємо Європейський парламент, а відповідно і Європейську комісію, всі органи управління досить проукраїнськими, які будуть протистояти російській агресії на рівні Європейського парламенту і його структур. Я оптимістично налаштований. Давайте дочекаємося самих виборів і голови Європарламенту, і виконавчих структур Європарламенту. Але я переконаний, що це дасть нам досить серйозну підтримку на тлі тих невтішних прогнозів, які давали ще буквально місяць тому щодо неможливості створити проукраїнську коаліцію", - наголосив Соболєв.

На думку народного депутата, вибори до Європарламенту показали, що традиційні партії знову відновлюють свої впливи.

При цьому Соболєв відзначив програшний результат на виборах до Європарламенту партії Еммануеля Макрона (президента Франції - ІФ-У), що призвело до розпуску Національних зборів і призначення дострокових парламентських виборів.

"На жаль, це та країна, де крайня права сила представлена і становитиме загрозу в рамках більше усе-таки національних виборів, тому що вони (її представники - ІФ-У) розчинені на рівні Європарламенту", - наголосив Соболєв.

Народний депутат також звернув увагу на найнижчий результат на виборах партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана фактично за всю історію існування "Фідес".

"Це свідчить про те, що в Угорщині розпочинається здоровий процес очищення влади... І тут я ще додав би фактично успіх опозиції в Словаччині, яка могла завоювати перше місце на виборах до Європейського парламенту", - сказав Соболєв.