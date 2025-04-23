Визнання США Криму російським та відмова Україні в можливості вступу до НАТО приведуть до нової війни – нардеп Соболєв

Відмова Україні в можливості вступу до НАТО та визнання з боку США Криму російським є мінами уповільненої дії, які приведуть до нової війни, впевнений заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Два ключові пункти, які обговорюються вже не перший день і не перший тиждень, це так зване обмеження Україні на можливість претендувати на вступ до НАТО і те, що американська сторона ніби готова визнати Крим російським, я вважаю, неприйнятними... Це є найбільші загрози, які фактично є мінами уповільненої дії, які без сумніву приведуть до нової війни", - сказав Соболєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він пояснив, що визнання навіть американською стороною Криму російським повністю руйнує весь світовий порядок і означатиме, що ніякого суверенітету держав над своєю територією існувати не буде.

На думку Соболєва, умова про визнання США Криму російським "є дуже провокаційним, дуже неприємним моментом". "І Україна повинна зробити все можливе, щоб таких навіть передумов в договорі в майбутньому не було", - підкреслив політик.

Соболєв зазначив, що найскладнішим питанням є умова щодо неможливості вступу України до НАТО. За його словами, якщо Україну не допускають до НАТО, то немає ніяких гарантій безпеки з боку Альянсу, не діятиме і 5 стаття договору Північноатлантичного Союзу, згідно з якою країни-учасники НАТО, захищають країну, яка є під загрозою нападу або на яку напав противник.

"Всі розмови про компромісний варіант, що після завершення війни до НАТО буде включена частина, яка контролюється Україною, але НАТО ніколи не буде використано для того, щоб відвоювати іншу частину України... вже, як зрозуміло, не на столі", - зазначив депутат.

Соболєв підкреслив, що на сьогодні фактично не продекларовані будь-які інші гарантії безпеки для України.

"І тоді виникає ключове питання: а укладання такої угоди, навіть про довгостроковий мир, це буде довгостроковий мир на місяць, на два, на пів року чи на п'ять років? Тобто, якщо немає гарантій безпеки, саме силових гарантій безпеки, які повинні захистити Україну, або в вигляді безпосереднього членства в НАТО в майбутньому, або в застосуванні п'ятої статті НАТО, як це пропонувала прем'єр-міністр Італії Мелоні, без вступу до НАТО, або прийняття в НАТО тієї частини, яка підконтрольна Україні, якщо все це відкидається, тоді сам зміст мирної угоди стає незрозумілим і нереальним. Ми знову отримаємо часткове перемир'я, а не мир. Ми знову отримаємо часткові гарантії безпеки, а не реальні гарантії безпеки", - наголосив заступник голови фракції.

Коментуючи пропозицію щодо спільного із США управління Запорізькою атомною електростанцію у окупованому місті Енергодар Запорізької області, Соболєв сказав: "Без сумніву, будь-яка спроба відвоювати навіть квадратний метр нашої української землі, а в цьому випадку, якщо мова йде про Запорізьку атомну станцію і місто-супутник Енергодар, це квадратні кілометри, то на мій погляд, це є достатньо серйозний компроміс, який дозволяв би спільно експлуатувати атомну станцію українською і американською стороною".

Він нагадав, що РФ декілька раз пробувала запустити і переключити подачу електроенергії з контрольованих територій України на окуповані тимчасово росіянами території, але це не вдавалося і навряд чи вдасться.

"Тому вони ніби йдуть на цю поступку, розуміючи, що відновити роботу Запорізької атомної станції тепер вже на територію тимчасово окуповану практично неможливо", - сказав Соболєв.

При цьому він підкреслив, що наразі не має офіційної інформації, чи отримала Україна від США пропозиції про мирну угоду, які обговорюються у ЗМІ, зокрема у Washington Post, Politico, Financial Times. "Якщо вони не отримані, то можливо це просто зондування. Як ми вже чули, абсолютно безвідповідальні заяви пана Віткоффа (спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа - ІФ-У) про те, що ключ до миру лежить через (врегулювання - ІФ-У) 4, потім він сказав 5 територій", - відзначив Соболєв.