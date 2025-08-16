Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Україні будуть навʼязувати капітуляцію після перемовин президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна, прогнозує заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Мої попередні прогнози були вірними, Путін обіграв і принизив і Трампа, і Зеленського. Далі нам будуть наполегливо навʼязувати капітуляцію. І для цього використовувати корупцію команди Зеленського, інформація про яку є в достатній кількості і в росіян, і в американців", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.