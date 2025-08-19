Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає, що немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні.

"Немає ніяких конкретних результатів або ми про них не знаємо, це все балачки. Думаю, реальна перспектива Зеленського - Мінськ 2.0 чи Мінськ 3.0", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.