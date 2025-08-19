Інтерфакс-Україна
Політика
16:59 19.08.2025

Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

1 хв читати
Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"
Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає, що немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні.

"Немає ніяких конкретних результатів або ми про них не знаємо, це все балачки. Думаю, реальна перспектива Зеленського - Мінськ 2.0 чи Мінськ 3.0", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Теги: #голос #сірко_юлія #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:13 19.08.2025
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

17:22 19.08.2025
Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

17:08 19.08.2025
Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

16:35 19.08.2025
Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

16:32 19.08.2025
Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

11:52 19.08.2025
Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

09:45 19.08.2025
Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

19:09 17.08.2025
Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

16:22 17.08.2025
Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

16:22 17.08.2025
Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

ОСТАННЄ

Зеленський та Кошта обговорили підготовку нового пакету санкцій проти РФ

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

Порошенко перед зустріччю Зеленського з Трампом: питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Інформації про зустріч Трампа та Путіна недостатньо для висновків - заступник голови фракції "Батьківщина"

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Путін переграв Трампа на переговорах - голова комітету Ради із зовнішньої політики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА