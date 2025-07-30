"Голос" підтримує законопроєкт президента щодо повноважень НАБУ/САП - заступниця голови фракції

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Фракція "Голос" підтримує президентський законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомила заступниця голови фракції Юлія Сірко.

"Підтримаємо, але будемо вимагати голосувати і наш", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Вона також зазначила, що поки з голосами на підтримку президентського законопроєкта "тяжко".

Фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді альтернативний до президентського законопроєкт №13533-6 у середу, повідомляє сайт парламенту.