Інтерфакс-Україна
Події
15:03 17.11.2025

"Голос" виступає за відставку уряду Свириденко – заява

Фото: https://news.dtkt.ua

Партія "Голос" виступає за невідкладну відставку уряду Юлії Свириденко.

"Ситуація, що розгортається навколо виявлення корупції у вищих ешелонах влади, є абсолютно екстраординарною, а її наслідки можуть бути не просто тяжкими, а й катастрофічними для української державності… Склад Кабінету міністрів, який був призначений у непрозорий спосіб і фактично допустив кризу такого масштабу, має невідкладно піти у відставку. Це необхідний крок для відновлення втраченої довіри", — зазначається у заяві політичної сили, оприлюдненій у понеділок.

У партії вважають, що новий склад Кабінету міністрів має бути сформований не рішенням функціонерів Офісу президента чи сторонніх осіб, а голосами нової проукраїнської коаліції у Верховній Раді. У заяві наголошується, що до нового уряду необхідно запрошувати технократів та гарантувати їм відсутність будь-яких проявів "телефонного права" і роботу відповідно до конституційних процедур.

Партія також закликала перезавантажити парламентські комітети та очистити їх від представників проросійських сил (екс-ОПЗЖ). Крім того, у "Голосі" вважають, що екс-ОПЗЖ не повинні входити до складу жодного комітету.

Політична сила також закликала владу повернутися до управління державою згідно з Конституцією.

"У Конституції України немає згадки ні про Офіс президента…, ні про його керівників чи заступників, яким делеговані функції управління державою. Тому чинне керівництво Офісу президента, починаючи з його керівника, потребує повного і негайного перезавантаження. Це ключова передумова для будь-яких змін політичної організації влади в Україні", — зазначають у "Голосі".

У партії підкреслили, що президент України Володимир Зеленський має зробити перший крок, відмовившись від свого оточення в Офісі президента, "яке штовхало його до рішень, що й стало першопричиною політичної та управлінської кризи".

Теги: #свириденко #голос #заява #відставка

