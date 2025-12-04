Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Державний бюджет на 2026 рік передбачає 6,8 млрд грн фінансування на сфери молоді та спорту, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет на 2026 рік". Ключовий напрям - сектор безпеки й оборони. Водночас держава продовжує інвестувати у розвиток спорту та молодіжної політики. Загальні видатки в державному бюджеті на сфери молоді та спорту наступного року складуть 6 млрд 838,3млн грн", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, передбачається виділення на: спорт вищих досягнень - 5,012 млрд грн; масовий спорт - 648,6 млн грн; молодіжну політику - 150,3 млн грн; утвердження української національної та громадянської ідентичності - 27,0 млн грн; розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів вищої освіти та наукова діяльність в сфері спорту - 865,4 млн. грн; забезпечення діяльності міністерства - 135,0 млн. грн

"Затверджений бюджет свідчить, що молодь і спорт залишаються у фокусі державної політики, адже саме ці сфери формують майбутнє, яке захищають наші військові", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, держбюджет-2024 передбачав 7,5 млрд грн на фінансування спортивної сфери, а держбюджет-2025 передбачає 6 млрд грн на фінансування Мінспорту.