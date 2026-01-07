Інтерфакс-Україна
13:36 07.01.2026

Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

Синоптики попереджають про значний сніг з хуртовинами та сніговими заметами у четвер, 8 січня, у західних областях України та мокрий сніг з ожеледдю у центральних та північних областях, зокрема у Києві, у західних, південних та центральних областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

"8 січня в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина; у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у четвер.

Повідомляється, що вдень у західних, південних та центральних областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с; в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Теги: #попередження #негода

