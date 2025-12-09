Інтерфакс-Україна
Події
11:28 09.12.2025

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що уряд готує рішення, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

"Провели координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка. Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, по всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень.

"Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", - наголосила прем'єр.

