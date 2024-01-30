"Метінвест" побудував 35 опорних пунктів для ЗСУ і планує ще 90 - топменеджер

Гірничо-металургійна група "Метінвест" на сьогодні побудувала 35 сталевих штабів-бункерів для Збройних сил України (ЗСУ), і планує виробництво ще 90 опорних пунктів.

Як повідомив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко в інтерв'ю Прямому каналу, група долучилася до програми фортифікації, що триває фактично на всіх напрямах фронту - зараз активно будують другу-третю лінії оборони зі взводними опорними пунктами.

"У цих пунктах стандартно використовуються наші укриття, понад 330 одиниць яких ми вже передали нашій армії. І постало питання, що потрібно також зробити командні пункти, щоб забезпечувати безперервне управління військами біля лінії зіткнення. Після цього в нас була дуже змістовна дискусія з військовими, з командуванням на окремих напрямках. І ми розробили проєкт командного пункту - вони мають відповідати таким вимогам, щоб забезпечувати комфортне перебування керівного складу біля позицій і безперервне управління військами", - пояснив Мироненко.

Він уточнив, що пункти мають забезпечувати безперервний зв'язок, тому вони обладнані інтернет-зв'язком, телефонним зв'язком і всіма іншими засобами, які використовують військові. Крім того, мають бути обладнані місця, де оператори онлайн спостерігають, що відбувається на лінії зіткнення. Там є люди, які слідкують за відео з дронів-розвідників, що курсують лінією фронту. Є люди, які стежать за тим, як змінюються позиції ворога і наші позиції, які бойові дії тривають наразі на лінії зіткнення. Це все робиться із використанням великих телевізорів і комп'ютерної техніки, яку "Метінвест" також забезпечує.

Пункти розташовуються глибоко під землею для безпеки військових, вони електрифіковані й обладнані стаціонарними місцями для обігріву, а також сучасною системою вентиляції, яка не дає застоюватися повітрю.

Встановлення пунктів відбувається здебільшого в нічний час - їх треба потайки доставити, підготувати місце - викопати яму, розмістити їх там, зробити ходи сполучення, засипати, вкрити в кілька шарів лісом. Це все потребує досить суттєвих заходів безпеки, які компанія вживає разом із військовими.

"Про виробництво: підготовка 5-6 "криївок" займає 4-5 тижнів, включно із виробництвом сталі, складанням конструкції та внутрішнім облаштуванням. Щоб готову конструкцію можна було завантажити на машину, доставити, розвантажити та закопувати. (...) Основна мета цих пунктів - безперервне управління військами в безпечних умовах. Якщо вони належним чином встановлені (...), то забезпечують захист від влучень артилерії до 152-го калібру", - пояснив топменеджер.

І наголосив, що ці пункти управління зараз дуже необхідні, і компанія продовжує їхнє виробництво - наразі ще близько п'яти пунктів у процесі складання, які розподілятимуть за напрямами і бригадами на передовій. Зараз обговорюються наступні етапи виробництва.

"Ми досить серйозно ставимося до гарантування безпеки цього виробництва. Адже розуміємо, що ворог постійно шукає місця, де виробляється продукція для оборони України, і потім завдає удару по цих місцях. Тому всі майданчики, на яких виробляється продукція - і мінні трали, і командні пункти, і "криївки" - розташовані за межами наших підприємств. Ми дбаємо про безпеку людей, які працюють на цих об'єктах. Загалом десь до 400-500 співробітників "Метінвесту" постійно залучені у виробництво продукції оборонного характеру. Можливості розширення є майже за всіма видами виробленої продукції, але зараз ми обмежені в людях, яких можемо залучати до цього виробництва. (...) Намагаємося тісно співпрацювати з Мінекономіки та Міноборони", - зазначив операційний директор.

Наразі основні напрями - розмінування територій (мінні трали) та забезпечення укриттів і фортифікацій, їхня модифікація. Наразі обговорюється виробництво "криївок" для операторів дронів, також розробляється ще один напрям, який стосується стабілізаційних медичних пунктів.

"Думаю, десь за місяць ми зможемо більш предметно показати, що це таке і як ним зможуть користуватися наші медики - медпункти зараз у розробці, скоро ми зробимо перший екземпляр", резюмував Мироненко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".