Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція
Ворог не використовує Кримський міст для військових логістичних цілей після вдалого ураження конструкцій мосту під водою, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.
"Було два удари, в кожному було тонна сто в тротиловому еквіваленті. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим "бикам", - розказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".
Він наголосив: "По суті, міст сьогодні функціонує в режимі – не більше 5 тонн рухаються вантажівки, жодної логістики військової ворог там не переміщує. Тому це така, я б сказав, аварійна конструкція".
Як повідомлялося, 3 червня 2025 року СБУ повідомила про проведення чергової спецоперації із виведення з ладу Кримського мосту, незаконного збудованого російськими окупантами через Керченську протоку. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна завдяки використанню 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Раніше Кримський міст СБУ уражала двічі - у 2022 та 2023 роках.