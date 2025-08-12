Інтерфакс-Україна
Події
22:33 12.08.2025

Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

1 хв читати
Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція
Фото: Василь Малюк: пресслужба СБУ

Ворог не використовує Кримський міст для військових логістичних цілей після вдалого ураження конструкцій мосту під водою, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Було два удари, в кожному було тонна сто в тротиловому еквіваленті. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим "бикам", - розказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Він наголосив: "По суті, міст сьогодні функціонує в режимі – не більше 5 тонн рухаються вантажівки, жодної логістики військової ворог там не переміщує. Тому це така, я б сказав, аварійна конструкція".

Як повідомлялося, 3 червня 2025 року СБУ повідомила про проведення чергової спецоперації із виведення з ладу Кримського мосту, незаконного збудованого російськими окупантами через Керченську протоку. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна завдяки використанню 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Раніше Кримський міст СБУ уражала двічі - у 2022 та 2023 роках.

Теги: #міст #логістика #сбу #малюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:11 12.08.2025
Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

22:28 12.08.2025
Голова СБУ про курйози спецоперації "Павутина": хотіли раніше, але водії "зайшли в запій"

Голова СБУ про курйози спецоперації "Павутина": хотіли раніше, але водії "зайшли в запій"

22:07 12.08.2025
СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ, є певні ноу-хау, які летять за 700 км - Малюк

СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ, є певні ноу-хау, які летять за 700 км - Малюк

18:02 12.08.2025
Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

12:29 07.08.2025
Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

11:13 06.08.2025
Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

19:28 05.08.2025
Україна та Греція будуть працювати над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

Україна та Греція будуть працювати над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

10:57 04.08.2025
Прокуратура просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту в Києві і стягнути 2 млрд грн з підрядника

Прокуратура просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту в Києві і стягнути 2 млрд грн з підрядника

22:28 02.08.2025
Пошкодження мосту в Херсоні ускладнило логістику — мешканців закликають евакуюватися в інші райони міста

Пошкодження мосту в Херсоні ускладнило логістику — мешканців закликають евакуюватися в інші райони міста

15:39 24.07.2025
Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

ВАЖЛИВЕ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ОСТАННЄ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

Зеленський обговорив з еміром Катару дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, нинішнє не захищає цивільних – Верещук

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА