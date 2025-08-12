Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

Фото: Василь Малюк: пресслужба СБУ

Ворог не використовує Кримський міст для військових логістичних цілей після вдалого ураження конструкцій мосту під водою, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Було два удари, в кожному було тонна сто в тротиловому еквіваленті. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим "бикам", - розказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Він наголосив: "По суті, міст сьогодні функціонує в режимі – не більше 5 тонн рухаються вантажівки, жодної логістики військової ворог там не переміщує. Тому це така, я б сказав, аварійна конструкція".

Як повідомлялося, 3 червня 2025 року СБУ повідомила про проведення чергової спецоперації із виведення з ладу Кримського мосту, незаконного збудованого російськими окупантами через Керченську протоку. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна завдяки використанню 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Раніше Кримський міст СБУ уражала двічі - у 2022 та 2023 роках.