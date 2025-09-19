Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Курській області.

"Внаслідок удару було уражено: базу зберігання матеріальних засобів; склади з боєприпасами; місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади", - повідомляється ССО у телеграм-каналі ранком пʼятниці.

За інформацією Сил спеціальних операцій, 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.