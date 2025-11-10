Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

Логістика до міста Мирноград (Донецька область) здійснюється, інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності, заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати", - наголосили у Генштабі.

Ковальов зазначив, що у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

"Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності", - сказав речник.

За його словами, напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених.

"Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", - заявив Ковальов.

У Генштабі наголосили, що триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську (Донецька обл.). В місті продовжуються пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника у міській забудові.