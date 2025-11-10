Інтерфакс-Україна
Події
10:37 10.11.2025

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

1 хв читати
Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

Логістика до міста Мирноград (Донецька область) здійснюється, інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності, заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати", - наголосили у Генштабі.

Ковальов зазначив, що у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

"Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності", - сказав речник.

За його словами, напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених.

"Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", - заявив Ковальов.

У Генштабі наголосили, що триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську (Донецька обл.). В місті продовжуються пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника у міській забудові.

Теги: #генштаб_зсу #мирноград #логістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 10.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

09:39 09.11.2025
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

16:53 08.11.2025
DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

08:21 08.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

08:14 08.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

07:51 07.11.2025
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

08:13 06.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

07:02 06.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

08:15 05.11.2025
Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Зеленський: США – стратегічний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага

Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

ОСТАННЄ

Обвинувачення проти свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова спрямоване до суду

Железняк стверджує про обшуки у міністра юстиції Галущенка та ініціює в Раді його відставку

Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали дві жінки

Ворог пошкодив енергооб'єкти у кількох областях, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів цілодобово

Ferrexpo призупинила виробництво та експорт через збій з постачанням е/е внаслідок обстрілів енергоінфраструктури України

"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Українські Центри єдності відкриються в Іспанії та Німеччині в 2025 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА