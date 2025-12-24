Інтерфакс-Україна
08:21 24.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 126 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 – із  реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

