ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

Сили спеціальних операцій (CCО) Збройних Сил України вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території (ТОТ) Автономної Республіки Крим, повідомляється в телеграм-каналі ССО у вівторок.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями у російських пабліках, "БПЛА завдали удару по залізничній інфраструктурі в анексованому Криму, під удари потрапили Джанкой і Красногвардійське".

Як повідомлялось, CCО у ніч проти 21 серпня вразили рухомий склад росіян з пально-мастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой на ТОТ АР Крим. 12 серпня ССО знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, на ТОТ АР Крим. Зазначається, що "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху в небі. Радіус дії радару – до 350 км.