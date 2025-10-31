Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Українська військова розвідка проводить контрнаступ під Покровськом із метою відновлення ключових логістичних ліній, повідомив у соцмережі Х журналіст The Economist Олівер Керрол.

"Почув, що українська військова розвідка проводить зухвалий контрнаступ під Покровськом, щоб відновити ключові логістичні лінії. На відео, яким поділилися зі мною, нібито показано скидання гелікоптера в районах, які, як стверджує Росія, утримує", – зазначив журналіст.

Джерело: https://x.com/olliecarroll/status/1984336804280205795?s=46