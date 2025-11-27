Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав очікування від майбутньої зустрічі із американською командою, і підтвердив готовність України до проведення зустрічі на рівні лідерів України та США.

"Найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес. Для нас надзвичайно важливо, і Україна неодноразово це демонструвала, - досягнення перемир’я. Тому безумовно, зараз всі дипломатичні зусилля, і переговорної команди, спрямовані на забезпечення цього мирного процесу", - сказав він на пресконференції із латвійською колегою Байбою Браже у Києві у четвер.

Також міністр підтвердив, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні, у зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

"Тому що є, питання, найбільш чутливі, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", - наголосив глава МЗС.