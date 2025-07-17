Інтерфакс-Україна
Події
17:31 17.07.2025

Депутатка Кравчук сподівається, що Рада незабаром призначить міністра культури

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Депутатка Кравчук сподівається, що Рада незабаром призначить міністра культури
Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

Заступник голови парламентського  комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") сподівається, що в найближчі тижні парламент призначить міністра  культури та стратегічних комунікацій.

"Я сподіваюся, що… в найближчі тижні чи в якийсь притомний період буде окремо проголосоване питання міністра культури", - сказала Кравчук на брифінгу в четвер.

Відповідаючи на запитання, чому не залишили на посаді міністра культури Миколу Точицького, народна депутатка зазначила: "Це швидше питання до нового прем'єр-міністра, бо… вже є мандат прем'єр-міністра формувати команду, з якою вона має забезпечити той результат, який має бути".

Теги: #міністр_культури #очікування

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