Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

Національний банк України (НБУ) з огляду на інфляцію за результатами червня на рівні 14,3% та макроекономічні показники вкотре залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних на засіданні 24 липня, вважають усі опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Ставка залишиться незмінною, оскільки наявний курсовий/інфляційний тиск на економіку, але регулятор тримає ситуацію під контролем", – висловив свою думку начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мишаков агентству "Інтерфакс-Україна".

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв також вважає, що монетарний комітет НБУ залишить без змін облікову ставку, як і ставку за рештою монетарних інструментів.

"Попри те, що інфляція за офіційними даними скоротилася до 0,8% у червні та до 14,3% у річному вимірі, все ж таки, ми очікуємо на консервативне рішення регулятора", - казав Замотаєв.

Він зазначив, що червневі інфляційні показники вперше з початку року демонстрували зниження, але цього може бути недостатньо для того, щоб оперативно змінювати облікову ставку.

"Розуміємо, що поліпшення економіки (а саме зниження інфляції) повинно стати тривалим "трендом" - таку тенденцію маємо спостерігати впродовж щонайменше 2-3 місяців. Тому навряд чи зараз вдосталь підстав для зміни облікової ставки", - наголосив експерт.

Водночас він додав, що уже у вересні при збереженні інфляційного "тренду" регулятор може знизити облікову ставку на 0,5-1 відсоткового пункту (в.п.), залежно від економічних і статистичних показників, адже саме економіка визначає доцільність корекції облікової ставки.

Такої ж думки керівник напряму з роздрібного бізнесу Sense Bank Юлія Тур. "Незважаючи на зменшення інфляційного тиску, зміни облікової ставки наразі не очікуємо", - поділилась вона очікуваннями.

Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин також солідарний з думками колег.

"Звичайно, суттєве зменшення інфляції у червні дійсно сприймається, як певний перелом у інфляційний тенденції. Але темпи зниження були гіршими за очікування, що підтверджує, що траєкторія послаблення інфляції може бути менш стійкою або зайняти більше часу, ніж очікувалося спочатку", - коментує Печерицин.

В той же час він вважає, що після публікації даних по інфляції за червень збільшується ймовірність більш різнонаправлених думок щодо подальших кроків із монетарної політики на засіданні монетарного комітету. Печерицин не виключає, що Нацбанк скорегує свої прогнози по інфляції на кінець року в бік збільшення, хоча з іншого боку, динаміка базової інфляції була краще за прогнозів, що може демонструвати ефективність поточної монетарної політики на стримування інфляції.

"Проте ми вважаємо, що за поточних ризиків (які включають також можливі перспективи погіршення врожаїв через несприятливі погодні умови) зниження облікової ставки наразі може бути передчасним кроком з огляду на нестійкість дезінфляційних тенденцій. Тому збереження ставки на поточному рівні вбачається як найбільш раціональне рішення в поточних умовах", - наголосив Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

Начальниця управління управлінського обліку та бізнес аналізу ОТП Банк Інна Провотар також не прогнозує зміни облікової ставки 24 липня. Водночас, на її думку, на горизонті 3–6 місяців можливі кроки до помірного пом’якшення монетарної політики за умови стійкого поліпшення макроекономічних індикаторів.

"Ми очікуємо, що у липні правління НБУ залишить облікову ставку на незмінному рівні – 15,5%, але оцінюємо як високу ймовірність зниження облікової ставки на наступному засіданні у вересні", - сказав у свою чергу директор департаменту стратегії та корпоративного управління Роман Лепак.

На його думку, хоча у червні інфляція почала знижуватись після травневого піку, її рівень інфляції ще перевищує макроекономічний прогноз, раніше оприлюднений Національним банком. Основним чинником інфляційного тиску залишаються несприятливі погодні умови, які впливають на продовольчий ринок. Попри загальне уповільнення зростання споживчих цін у червні, темпи подорожчання сирих продуктів харчування продовжували зростати й досягли майже 29% у річному вимірі.

"З огляду на це очікується, що НБУ прийме рішення утримувати облікову ставку на поточному рівні до підтвердження тенденції до стійкого сповільнення інфляції у наступних місяцях. Зниження облікової ставки ми очікуємо вже на наступному засіданні у вересні", - додав Лепак.

Як повідомлялось, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. – до 15,5% річних, але вже три засідання поспіль вирішує зберігати її на цьому рівні. Останній раз рішення про збереження ставки підтримали всі з 11 членів комітету монетарної політики (КМП).