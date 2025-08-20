Інтерфакс-Україна
Події
00:48 20.08.2025

Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС

2 хв читати

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів міністрам п'яти європейських країн, чого Україна очікує від відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС", повідомляє Офіс віцепрем'єра.

"Цей крок дозволить консолідувати зобов'язання та трансформації України в межах дорожніх карт та зробить процес реформування ще більш послідовним. З його слів, Україна очікує, що усі 27 країн-членів Євросоюзу продемонструють єдність у питаннях розширення ЄС. Урядовець окремо наголосив на важливості продовження паралельного процесу вступу України і Молдови", - ідеться в повідомленні в Facebook.

Як зазначається, протягом 18-19 серпня Качка провів телефонні розмови із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаресом, міністром з європейських справ і управління власністю Фінляндії Йоакімом Страндом, міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, міністром закордонних справ Греції Гіоргосом Герапетрітісом та міністеркою у європейських справах Австрії Клаудією Плакольм.

Сторони координували позиції напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення. Вона відбудеться у Копенгагені на початку вересня.

Ключове питання заходу – різні аспекти розширення ЄС. Віцепремʼєр-міністр повідомив європейським колегам, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного Кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Качка також поінформував міністрів країн ЄС, що Україна продовжує впровадження реформ, що наблизять державу до членства, зокрема, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Зокрема, ухвалено закон щодо посилення інституційної незалежності НАБУ та САП, підписано закон про реформу АРМА та розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення нового голови Агентства за участю міжнародних експертів, розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення керівника Державної митної служби, а також призначено голову Бюро економічної безпеки.

Джерело: https://www.facebook.com/100064760316130/posts/1203891471779519/?rdid=kOmGt3k2Yy1YfeYZ

Теги: #вступ #очікування #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:00 19.08.2025
Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

21:55 19.08.2025
ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

16:33 18.08.2025
Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

15:22 18.08.2025
Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

13:12 18.08.2025
Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

12:54 18.08.2025
Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

06:56 17.08.2025
Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

10:34 16.08.2025
Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

Ердоган і Рютте обговорили останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією

Глава МЗС Угорщини повідомив про відновлення постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба"

МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

Румунія внесе свій вклад в гарантії безпеки для України

Кабмін збільшив кількість членів наглядової ради "Енергоатому" з п’яти до семи осіб

Через ворожий обстріл загинув ще один мешканець Херсонщини

Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

У Нікополі від артобстрілу загинула жінка, ще одна – травмована

Рубіо очолить переговори щодо гарантій безпеки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА