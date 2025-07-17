Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський назвав головним очікуванням від нового складу уряду на чолі з Юлією Свириденко збільшення власного виробництва озброєнь.

"Україні потрібно більше власної сили. Ми трансформуємо управляння сферою оборони та виробництво зброї таким чином, щоб за пів року відчутно збільшити частку саме української зброї, доступної для наших воїнів. Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50%", - сказав Зеленський, виступаючи в Верховній Раді у четвер вранці перед голосуванням за призначення нового прем'єр-міністра України.

За його словами, оновлений уряд "має провести аудит всіх домовленостей, угод, меморандумів з партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100% в інтересах України".

Голова Української держави також анонсував "нові угоди зі Сполученими Штатами Америки, що посилять позиції України і заради яких нам потрібні зміни у дипломатичній роботі з Америкою".

"Ми маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні сил оборони. Для цього збільшуємо, зокрема, внутрішній економічний потенціал України, а це неможливо без трьох речей. Перше - максимальна дерегуляція і ліквідація будь-яких бюрократичних перепон, непотрібних державі інституцій чи функцій просто дублюючих. Друге – максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу заради економічного зростання в Україні. Третє – справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал. Оновлення Кабінету міністрів України і загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань. Україна отримає більше власної сили", - додав він.

Зеленський подякував Свириденко "за ефективну програму підтримки українського виробництва та українського підприємства" на минулій посаді першої віцепрем’єрки – міністерки економіки. "Цей досвід роботи Юлії заради нашої економічної стійкості та заради економічного зростання має бути продовжений та масштабований як ключове завдання українського уряду. Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше і буде виконуватись в щоденному режимі. Кожен день має приносити Україні результат", - сказав президент.

Він пообіцяв посилити переговорний напрямок "для справедливого завершення війни та гарантування реальної безпеки України". "Водночас ми всі бачимо, як непросто зберігати достатню підтримку світу та як багато у світі спалахує інших війн і криз, що розпорошують реально глобальні зусилля", - відзначив голова держави.

Зеленський заявив, що розраховує на те, Сили оборони та безпеки України "будуть і надалі отримувати весь необхідний ресурс для захисту нашої держави", продовження цифровізація всіх процесів і державних сервісів, а такоє "більш конкретного наповнення" програм підтримки ветеранів і сімей українських воїнів.

"Очікую від уряду впорядкування за значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні. І також вже готуємо з урядовцями разом з нашими дипломатам, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї", - сказав Зеленський.

На початку виступу голова держави подякував минулому складу українського уряду на чолі з Денисом Шмигалем, а також тих депутатів, "хто підтримував і підтримує роботу українського уряду". "Дякую дуже, Денисе, за те, що пройшли цей шлях, пройшли саме так – пройшли гідно", - сказав президент.

Наприкінці виступу Зеленський попросив депутатів підтримати подання про призначення Свириденко на посаду прем'єр-міністра України, кандидатури міністра закордонних справ України, міністра оборони України, а також інших членів уряду України, яких буде внесено за поданням нового прем'єра.