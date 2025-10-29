Інтерфакс-Україна
Спорт
12:06 29.10.2025

"Суспільне" буде ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 в Італії

2 хв читати
"Суспільне" буде ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 в Італії
Фото: Суспільне мовлення

Суспільне мовлення буде ексклюзивним транслятором зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Рівно за 100 днів, 6 лютого, розпочнуться XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 — головна подія зими, яку ексклюзивно в Україні транслюватимуть та висвітлюватимуть платформи Суспільного: телеканал і сайт Суспільне Спорт, а також місцеві канали Суспільного і Радіо Промінь", - йдеться в повідомленні мовника.

Зазначається, що під час Ігор на глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів на телеканалі "Суспільне Спорт" і місцевих каналах Суспільного, а на сайті "Суспільне Спорт" будуть ще додаткові онлайн-трансляції, зокрема працюватимуть ще три додаткові плеєри трансляцій найцікавіших подій Олімпіади.

Повідомляється, що у пріоритеті трансляцій будуть виступи українських спортсменів, оперативні новини, ексклюзивні коментарі учасників змагань та аналітику з місця подій.

У Національному олімпійському комітеті України розповіли, що у середу з нагоди відліку 100 днів до старту Олімпіади презентують офіційну форму збірної команди від офіційного спонсора - польської компанії 4F.

Крім того, відбудеться символічна акція "Вогонь перемоги": передача слів підтримки та символічного "вогню перемоги" від спортсменів минулих років.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо встановлення перемир’я на час зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Теги: #зимова_олімпіада #трансляція #суспільне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 04.09.2025
Онлайн-трансляції засідань Ради можуть початися з наступного пленарного тижня - голова комітету

Онлайн-трансляції засідань Ради можуть початися з наступного пленарного тижня - голова комітету

11:56 04.09.2025
Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

12:02 30.08.2025
Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

11:59 31.07.2025
Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

12:54 28.07.2025
Громадські організації та медіа вимагають від Ради відновити з 31 липня онлайн-трансляцію пленарних засідань

Громадські організації та медіа вимагають від Ради відновити з 31 липня онлайн-трансляцію пленарних засідань

21:02 02.07.2025
Netflix показуватиме трансляції NASA з літа 2025 р.

Netflix показуватиме трансляції NASA з літа 2025 р.

17:05 20.06.2025
"Суспільне" та Фонд Притули передали Держслужбі транспорту закуплену на збір під час нацвідбору на "Євробачення-2025" техніку

"Суспільне" та Фонд Притули передали Держслужбі транспорту закуплену на збір під час нацвідбору на "Євробачення-2025" техніку

10:06 09.05.2025
"Суспільне" забезпечить спецтрансляцію "Євробачення" з перекладом жестовою мовою в повноекранному форматі

"Суспільне" забезпечить спецтрансляцію "Євробачення" з перекладом жестовою мовою в повноекранному форматі

14:28 17.04.2025
Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

Здійснено напад на продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова

12:16 27.02.2025
Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту

Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту

ВАЖЛИВЕ

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

ОСТАННЄ

Безбар’єрний марафон 26 жовтня: 5 тисяч бігунів із 30 країн світу вийшли на старт заради єдності

Вболівальники у Кракові вивісили банери про Львів та Волинь під час матчу з "Шахтарем"

Міністр спорту Бідний: Російські та білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпійськими іграми-2026

Україна не приєдналася до рішення Конференції ЮНЕСКО про обрання РФ до Комітету управління Фондом з викорінення допінгу у спорті

НОК розпочав пілотний проєкт менторської підтримки "Game Changers" для колишніх спортсменів

Роналду став першим футболістом-мільярдером зі статком $1,4 млрд

Італія подає в ООН пропозицію про перемир'я в Україні та Секторі Ґаза для Олімпійських ігор - міністр

Інформацію про 515 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА