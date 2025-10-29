"Суспільне" буде ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 в Італії

Фото: Суспільне мовлення

Суспільне мовлення буде ексклюзивним транслятором зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Рівно за 100 днів, 6 лютого, розпочнуться XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 — головна подія зими, яку ексклюзивно в Україні транслюватимуть та висвітлюватимуть платформи Суспільного: телеканал і сайт Суспільне Спорт, а також місцеві канали Суспільного і Радіо Промінь", - йдеться в повідомленні мовника.

Зазначається, що під час Ігор на глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів на телеканалі "Суспільне Спорт" і місцевих каналах Суспільного, а на сайті "Суспільне Спорт" будуть ще додаткові онлайн-трансляції, зокрема працюватимуть ще три додаткові плеєри трансляцій найцікавіших подій Олімпіади.

Повідомляється, що у пріоритеті трансляцій будуть виступи українських спортсменів, оперативні новини, ексклюзивні коментарі учасників змагань та аналітику з місця подій.

У Національному олімпійському комітеті України розповіли, що у середу з нагоди відліку 100 днів до старту Олімпіади презентують офіційну форму збірної команди від офіційного спонсора - польської компанії 4F.

Крім того, відбудеться символічна акція "Вогонь перемоги": передача слів підтримки та символічного "вогню перемоги" від спортсменів минулих років.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо встановлення перемир’я на час зимових Олімпійських іграх 2026 року.